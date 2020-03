19.000 masques, don de l’ambassade de la Belgique à la cellule de riposte contre le COVD-19

L’ambassadeur de Belgique en RDC, Johan Indekeu, a offert un don de 19.000 masques, 1.500 combinaisons et 550 lunettes à l’équipe de riposte contre la pandémie de Coronavirus, en vue de garder sain les membres de la cellule de riposte, a appris mercredi l’ACP de cette équipe de riposte.

Le responsable de la cellule de riposte, le Dr Jean Jacques Muyembe Tamfum a réceptionné ce don à l’Institut de recherche biomédical (INRB).

Le site de l’ambassade a indiqué que ce don a été offert spécialement pour aider la RDC à combattre cette pandémie du Coronavirus.

« Un 1er lot de 19.000 masques, 1.500 combinaisons et 550 lunettes a été remis à la Cellule de riposte par l’ambassadeur de Belgique en RDC au siège de l’INRB afin de garder le personnel soignant sain et non atteint », a souligné l’ambassadeur belge dans le site.

Au moins 45 cas ont été testés positifs à Kinshasa dont 3 décès depuis l’annonce officielle de cette pandémie en RDC.

Source : ACP